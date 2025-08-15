¿Nieva o no nieva?: con el paso a Chile cerrado, así está la zona de Los Libertadores

Viajeros quedaron varados en Puente del Inca después de que el paso a Chile fuera cerrado abruptamente. Las cámaras en vivo muestran cómo está la montaña ahora.

Lo que comenzó como una mañana ideal para viajar a Chile terminó en un desconcierto total para cientos de mendocinos, camioneros y turistas. El paso Cristo Redentor que había sido habilitado a las 9 de la mañana de este viernes, fue cerrado apenas una hora después sin una explicación oficial clara, dejando a los viajeros varados en Puente del Inca.

La confusión en alta montaña y la falta de respuestas A pesar de que el Sistema Integrado Cristo Redentor operó con normalidad durante la primera hora del día, el aviso de cierre llegó de forma abrupta, con el tráfico ya avanzando hacia la alta montaña. Al llegar a Puente del Inca, los conductores se encontraron con la novedad de que no podrían continuar, lo que generó bocinazos y frustración entre los varados.

La controversia aumentó por la falta de información precisa. Desde el lado argentino, personal de Aduana admitió no tener conocimiento oficial sobre los motivos de la medida. En tanto, las autoridades chilenas habrían sido las que dispusieron el cierre, aunque tampoco entregaron un comunicado que justificara la decisión.

Las cámaras en vivo del centro de Ski Portillo, ubicado a pocos metros del complejo fronterizo, muestran la situación en vivo en la montaña y hasta las 16 de este viernes no se habían registrado nevadas, aunque en las cámaras se puede ver el avance de nubes en la zona.

La interrupción del paso sorprendió a los viajeros, que basaron sus planes en el pronóstico meteorológico que indicaba un cambio en las condiciones para horas más tarde, no para la mañana. Ante la falta de un motivo claro, la incertidumbre se apoderó de los varados, quienes ahora deben decidir si esperar o regresar a la ciudad.