Compras en Chile: qué electrodomésticos de línea blanca se pueden cruzar por la frontera

Si bien hasta el momento el Paso Internacional Cristo Redentor hacia Chile se encuentra cerrado, comenzó a regir en los últimos días el permiso para las compras de electrodomésticos de los argentinos en ese país. Es la primera vez que se podrán adquirir estos productos, ya que anteriormente estaba prohibido.

Mientras todo se va poniendo en regla, aún la ejecución de la medida no se puede ver efectivamente ya que el Paso a Chile ha permanecido cerrado durante el fin de semana por mal tiempo en alta montaña y continúa así durante este lunes. Se espera que en las próximas horas haya novedades respecto de una posible apertura.

Si bien la noticia causó estruendo en los mendocinos y argentinos que buscan comprar estos electrodomésticos, primero hay que saber qué productos se pueden traer y otros requisitos a tener en cuenta como el pago de impuestos a la hora de volver al país.

Esta nueva medida autoriza el ingreso de una unidad por tipo de electrodoméstico por año, siempre para uso personal y sin fines comerciales. Actualmente se pueden ingresar:

Lavarropas y heladeras se podrán imraportar con menos aranceles Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Heladeras y lavarropas, de los electrodomésticos que serán más baratos en Chile. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El trámite que hay que hacer en la Aduana

Al no estar dentro de la franquicia para viajeros, estos productos requieren un procedimiento específico. El paso inicial es completar una declaración jurada de forma online, disponible en el sitio de ARCA. Allí se informa el electrodoméstico comprado y se confirma que será para uso doméstico.

Luego, el sistema calcula los tributos que deben abonarse. Una vez efectuado el pago, el viajero debe presentar el comprobante junto con la documentación correspondiente en el paso fronterizo, donde se libera el artículo.

Datos a tener en cuenta por los impuestos en Chile

Estos electrodomésticos tributan bajo el régimen general de la importación. Esto implica que no se le agregarán franquicias habituales de 300 dólares para ingresos vía terrestre ni de los 500 dólares para vía aérea.

Esto quiere decir que si una heladera cuesta 400 dólares y el ingreso es terrestre, se abona el 50% sobre los 100 dólares que superan el tope permitido, lo que equivale a 50 dólares extra.

Si bien la carga impositiva es considerable a la hora de hacer la compra, los turistas mendocinos y argentinos consideran que la medida es favorable por los altos precios que hay en Argentina en esta línea de productos. Una buena heladera en Chile puede rondar los 400 dólares y en Argentina superan el millón de pesos por amplia mayoría.

Entonces, con los impuestos incluidos, puede que la heladera chilena termine siendo más barata que una comprada cerca de tu hogar. Mientras algunas familias deciden viajar a hacer estas adquisiciones a la ciudad fronteriza más cercana; en el mercado analizan cómo seguir con los precios respecto a una posible caída de la demanda.