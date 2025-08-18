Quién es el peligroso sicario que fue capturado en Colombia, tras haber sido liberado por error en Chile

El fin de semana, un temible sicario fue detenido en Colombia , tras un amplio operativo por parte de la Policía y de agentes de Interpol. Cabe destacar que la semana pasada, el delincuente había sido liberado por error en Chile .

Se trata de Alberto Carlos Mejía Hernández, un peligroso sicario venezolano, quien está vinculado con la organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua”.

Es una megabanda criminal que se originó en Venezuela, pero hoy en día tiene presencia en Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Brasil y Argentina, lo que la convierte en una de las más temidas de Sudamérica.

Entre sus principales delitos se encuentran: la trata de personas, tráfico de drogas, secuesros., contrabando y homicidios por encargo. Se caracteriza por el uso de la violencia extrema.

El error que permitió la fuga del sicario

El pasado 9 de julio el acusado, quien en su detención había sido identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, había sido imputado por el crimen de José Felipe Reyes Ossa, perpetrado el 19 de junio de este año.

alberto carlos sicario

Al día siguiente, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago emitió una resolución firmada electrónicamente donde se solicitaba su excarcelación. Sin embargo, tras la pesquisa, se constató que en realidad se trataba del peligroso sicario Hernández.

La captura de Hernández

El acusado se tiñó el pelo de rubio para despistar a las autoridades. Sin embargo, un tatuaje en uno de sus brazos lo delató. Al comparar los registros previos a su fuga de Chile, los efectivos corroboraron su identidad y llevaron a cabo su detención en la localidad de Barrancabermeja, en la ciudad de Santander.

sicario venezolano X

Finalmente, tras su captura en Colombia, el sicario quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá gestionar el proceso diplomático de extradición a Chile.