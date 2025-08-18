Capturaron al temible sicario venezolano que había sido liberado por error en Chile: dónde estaba
Se trata de un peligroso sicario, identificado como Alberto Carlos Mejía Hernández. El delincuente era intensamente buscado en Sudamérica.
Un sicario venezolano que había sido liberado por error en Chile fue detenido en Colombia, tras un amplio operativo por parte de la Policía y de agentes de Interpol. El delincuente era intensamente buscado en Sudamérica.
Video: mirá el momento en el que el sicario fue capturado por la Policía
Se trata de Alberto Carlos Mejía Hernández, quien está vinculado con la organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua”. El acusado era intensamente buscado, luego de que las autoridades chilenas hayan notificado que había sido liberado por error tras un pedido de excarcelación falsificado.
El pasado 9 de julio el acusado, quien en su detención había sido identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, había sido imputado por el crimen de José Felipe Reyes Ossa, perpetrado el 19 de junio de este año.
Al día siguiente, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago emitió una resolución firmada electrónicamente donde se solicitaba su excarcelación. Sin embargo, tras la pesquisa, se constató que en realidad se trataba del peligroso sicario Hernández.
Finalmente, este fin de semana, el delincuente venezolano fue capturado en la localidad de Barrancabermeja, en la ciudad de Santander, en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado. Se espera que el sicario sea extraditado a Chile, donde quedará detenido por el delito de “homicidio calificado”.