Times Square quedó vacía por una amenaza de bomba: la policía de Nueva York encontró un paquete sospechoso

La Policía evacuó Times Square tras detectar un paquete sospechoso. Equipos antiexplosivos informó que dentro del paquete no había material explosivo.

Hasta el momento, no se identificaron personas vinculadas al hecho, pero se informó que dentro del paquete sospechoso no había material explosivo.

Momentos de tensión se vivió en Times Square, el corazón turístico de Nueva York, luego de que la Policía ordenara la evacuación inmediata de la zona por la presencia de un paquete sospechoso.

De acuerdo con la policía de Nueva York (NYPD), la alerta se originó tras una llamada al 911. En el lugar, se observaron vehículos policiales y cintas de acordonamiento alrededor de la concurrida intersección, punto clave entre Broadway y la Séptima Avenida.

Según la información preliminar, unidades de la policía local junto con equipos antiexplosivos llegaron rápidamente al lugar y desplegaron un operativo de seguridad. Hasta el momento, no se identificaron personas vinculadas al hecho, pero se informó que dentro del paquete sospechoso no había material explosivo.

Cómo fue el operativo en Times Square La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los especialistas, mientras turistas y transeúntes fueron desalojados de forma preventiva. Sin embargo, tras la última actualización de la policía de Nueva York reabrió la circulación en Time Square.