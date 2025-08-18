Ucrania: Volodímir Zelenski se reúne con líderes europeos antes de ver a Donald Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski hoy, junto a líderes europeos, se verá con Donald Trump, en una cita crucial para el futuro de la guerra europea.

Los líderes europeos que han viajado a Washington para arropar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantendrán un encuentro con el mandatario antes de la cita con el presidente estadounidense, Donald Trump, que se prevé como crucial para el devenir de la guerra en Ucrania y que llega solo tres días después de la cumbre con Vladimir Putin en Alaska.

Fuentes comunitarias han confirmado que Zelenski se verá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el secretario general de la OTAN, en una "reunión preparatoria" que tendrá lugar antes de la cita con Trump.

Los dirigentes europeos flanquean a Volodímir Zelenski en una reunión con Trump que se presenta clave para el devenir de la guerra en Ucrania, donde se espera que el presidente norteamericano explique en detalle las conclusiones de su cumbre del viernes con Putin en Alaska.

Ucrania trata de blindarse de cara a la reunión El mandatario de Ucrania y la presidenta comunitaria subrayaron este domingo tras reunirse en Bruselas la imposibilidad de que Kiev entregue voluntariamente territorios a Rusia como parte de un hipotético acuerdo de paz. La visita exprés tuvo lugar menos de 24 horas de la crucial reunión en la Casa Blanca con Donald Trump.