Grave: Hungría acusa a Ucrania de bombardear su suministro del petróleo de Rusia

Hungría, país de la OTAN y la Unión Europea, acusa a Ucrania de un ataque al oleoducto de petróleo de Rusia. La respuesta ha sido enérgica.

El Gobierno de Hungría ha denunciado que un bombardeo ucraniano ha provocado un corte en el suministro del petróleo de Rusia. "Este último ataque contra nuestra seguridad energética es atroz e inaceptable", ha proclamado el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó.

El jefe de la diplomacia de Hungría ha explicado que ya se ha puesto en contacto con el viceministro de Energía de Rusia, Pavel Sorokin, quien le ha garantizado que están en marcha trabajos para recuperar una subestación eléctrica "esencial" para el funcionamiento del oleoducto.

"No saben cuándo podrán reanudar el suministro", ha explicado Szijjártó, en un mensaje en redes sociales en el que ha cargado directamente contra Ucrania, país al que ha querido "recordar" que también depende de la electricidad derivada desde Hungría, país de la OTAN y la Unión Europea.

Hungría y su posición ante Ucrania Según Szijjártó, tanto Kiev como Bruselas llevan más de tres años "intentando arrastrar a Hungría a la guerra en Ucrania", un objetivo en el que enmarca estos ataques contra objetivos de la infraestructura energética.