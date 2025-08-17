Aliados europeos acompañarán a Volodimir Zelenski en su reunión con Donald Trump

Trump y Zelenski durante una de las reuniones que mantuvieron en los últimos meses. Foto: EFE

Volodímir Zelenski se reunirá este lunes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al presidente de Ucrania lo acompañará un grupo de líderes europeos de alto nivel, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Quiénes acompañarán a Volodímir Zelenski en Washington La participación de Merz y Von der Leyen fue confirmada por el Gobierno alemán y por la propia presidenta de la Comisión en sus redes sociales. A este encuentro se sumarán también el presidente francés Emmanuel Macron y el mandatario finlandés Alexander Stubb, conformando un contingente de figuras clave de la diplomacia europea.