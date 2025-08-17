Aliados europeos acompañarán a Volodimir Zelenski en su reunión con Donald Trump
Este lunes, Volodímir Zelenski será recibido en Washington por Donald Trump, pero irá acompañado de cuatro líderes europeos claves.
Volodímir Zelenski se reunirá este lunes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al presidente de Ucrania lo acompañará un grupo de líderes europeos de alto nivel, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Quiénes acompañarán a Volodímir Zelenski en Washington
La participación de Merz y Von der Leyen fue confirmada por el Gobierno alemán y por la propia presidenta de la Comisión en sus redes sociales. A este encuentro se sumarán también el presidente francés Emmanuel Macron y el mandatario finlandés Alexander Stubb, conformando un contingente de figuras clave de la diplomacia europea.
Según lo anunciado, la reunión tiene como objetivo continuar con las negociaciones para un alto el fuego con Rusia. Previo a este encuentro, Zelenski participará en Bruselas en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania (VTC) para coordinar la estrategia de negociación.