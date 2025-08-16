Cumbre Trump-Putin: el republicano ya no exige alto el fuego previo para negociar la paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dio marcha atrás a su exigencia de un alto el fuego como condición inicial para abrir el camino a un proceso de diálogo en Ucrania . En lugar de ello, sostuvo que la vía más efectiva para detener la guerra entre Moscú y Kiev es “avanzar directamente” hacia un acuerdo de paz definitivo.

El cambio de postura llegó tras la extensa reunión que mantuvo el viernes con el mandatario ruso, Vladímir Putin , en Anchorage, Alaska , y después de mantener una llamada con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a líderes europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar a un Acuerdo de Paz, que termine el conflicto, y no a un simple cese el fuego, que muchas veces se rompe”, expresó Trump a través de su red Truth Social tras regresar a la Casa Blanca.

El republicano celebró lo que calificó como “un gran y muy exitoso día en Alaska” y adelantó que se reunirá con Zelenski en Washington el próximo lunes. Además, deslizó que, si las conversaciones avanzan favorablemente, convocará una cumbre trilateral con la participación de Putin. “Potencialmente, se salvarán millones de vidas”, afirmó.

La cita entre Trump y Putin concluyó sin un acuerdo concreto para el alto el fuego en Ucrania, aunque ambos dirigentes se mostraron conformes con el tono del encuentro, al que el estadounidense definió como “extremadamente productivo”.

En paralelo, Zelenski respaldó este sábado la propuesta de su homólogo estadounidense de avanzar hacia una reunión tripartita y confirmó su inminente viaje a Washington para discutir con Trump “todos los detalles” de un eventual proceso de paz.

Cumbre Trump y Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que se reunirá el lunes con Donald Trump en Washington, tras concluir sin acuerdo la cumbre que el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladímir Putin, mantuvieron en Alaska para poner fin a los combates en Ucrania.

Después de las conversaciones telefónicas que mantuvo con Zelenski y otros líderes europeos, Trump escribió en sus redes sociales: “La mejor forma de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se cumple”.

Zelenski, que no fue invitado a la cumbre en Alaska, calificó su conversación con Trump como “larga y significativa”. Agradeció la invitación para un encuentro cara a cara en Washington, donde, según él, discutirán “todos los detalles relativos al fin de la matanza y la guerra”. Esta será la primera visita de Zelenski a Estados Unidos desde que Trump lo reprendió públicamente por ser “irrespetuoso” durante un encuentro en la Oficina Oval el 28 de febrero.