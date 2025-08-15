"En el día de las negociaciones siguen matando. Y eso lo dice todo", señaló el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, e insistió en un encuentro a tres.

Zelenski acusa a Rusia de "seguir matando" el día de la cumbre e insiste en una reunión a tres. Foto DPA

Zelenski admite no tener expectativas por la reunión entre Trump y Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó este viernes a Rusia de “seguir matando” en el mismo día en que los mandatarios estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, iniciaban un esperado encuentro en Alaska. Según Zelenski, los ataques rusos en regiones como Sumi, Zaporiyia, Jersón y Donetsk evidencian que Moscú no muestra señales de querer terminar la guerra.

“El día de las negociaciones Rusia sigue matando como siempre y eso dice mucho”, expresó el líder ucraniano a través de su cuenta de X, tras denunciar bombardeos contra un mercado en la región de Dniper, que Rusia desmintió en las últimas horas.

Zelenski insistió en la necesidad de una reunión a tres con Trump y Putin como la mejor vía para alcanzar un cese de hostilidades.

La postura de Zelenski Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se mostró abierto a la posibilidad de un encuentro directo entre Putin y Zelenski, aunque condicionó cualquier reunión a los resultados de la cumbre en Alaska, que calificó de "productiva" como requisito para avanzar en negociaciones con Ucrania.

En la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage, Trump recibió a Putin con alfombra roja y escolta de cazas F-35, en un gesto que marcó el primer viaje del mandatario ruso a EE.UU. desde 2015. La histórica ubicación de Alaska, que perteneció a Rusia hasta 1867 y fue estratégica durante la Guerra Fría, subraya la simbología de la reunión.