Cita triple: Trump sugirió que Zelenski podría formar parte de su cumbre con Putin

Donald Trump , el presidente de los Estados Unidos, deslizó este jueves en una entrevista la posibilidad de que su par ucraniano, Volodímir Zelenski , se una a la cumbre que se realizará en Alaska el próximo viernes con el mandatario ruso Vladimir Putin , si todo transcurre satisfactoriamente.

"No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes, e incluiremos la posibilidad, porque sería mucho más fácil, de quedarnos en Alaska", explicó Trump en diálogo con la cadena de radio Fox News.

El presidente republicano remarcó que una cumbre entre los tres mandatarios sólo se producirá en el caso de que la reunión con Putin sea adecuada y proactiva.

Además, las intenciones expresadas este miércoles por Donald Trump muestran su deseo por que el encuentro tripartito se realice casi inmediatamente después del cara a cara que el estadounidense mantendrá con el líder del Kremlin en Anchorage (Alaska).

En la misma entrevista, Donald Trump enfatizó en que todo depende de cómo se desarrolle su reunión con Vladimir Putin , ya que en el caso de que obtenga buenos resultados, llamará inmediatamente a Zelenski y a los líderes europeos. No obstante, en el caso contrario, "no llamará a nadie".

Con sus idas y venidas, Trump expresó su deseo de realizar una cumbre tripartita con Vladimir Putin.

En este contexto, el presidente estadounidense explicó que aun no ha dialogado con su par ucraniano la posibilidad de sumarlo a la cumbre en Anchorage ya que puede darse la situación en la que esta no se lleve acabo.

No obstante, subrayó que su objetivo principal es que exista un encuentro con Putin y Zelenski a la vez ya que "son estos quienes deben negociar el acuerdo de paz" en Ucrania.

Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una conversación telefónica de dos horas este lunes. Foto: BBC

"Sería conveniente que tuviéramos una buena reunión, porque voy a dejar que negocien su acuerdo. Yo no voy a negociar el acuerdo, voy a dejar que negocien ese acuerdo", manifestó.

Trump prometió también que, tras reunirse con Putin, dará una conferencia de prensa, pero no ratificó que vaya a ser en conjunto con el líder ruso debido a que ese escenario dependerá de los resultados del encuentro.

La atención puesta en Alaska

El republicano Donald Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, mantendrán un encuentro en una base militar de Anchorage, Alaska, luego de varios meses en los que Trump expresó su frustración por la negativa del Kremlin a cesar los bombardeos en Ucrania. El mandatario incluso amenazó con aplicar nuevas sanciones a Rusia, que ya enfrenta severas restricciones impuestas por Occidente.

Será la primera reunión de Putin con un líder estadounidense desde la cumbre de junio de 2021 en Ginebra (Suiza) con Joe Biden. En cuanto a Trump, no se ve con el mandatario ruso desde junio de 2019, cuando ambos coincidieron en Osaka, Japón.

Sin embargo, el presidente ucraniano ha advertido que "Putin ganará en esto porque busca fotos. Necesita una foto de una reunión con Trump", enfatizando en la idea de que el encuentro daría a Moscú la posibilidad de posponer las sanciones llevadas adelante por Occidente en el caso de no llegar a un acuerdo para el cese de los combates en Ucrania.