Estados Unidos despliega a su ejército en el mar Caribe para combatir a los narcos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le indicó al Pentágono comenzar operaciones dirigidas a enfrentar al narcotráfico en el mar Caribe.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la orden al Pentágono de iniciar el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el mar Caribe. El propósito de esta maniobra reside en enfrentar las amenazas que provienen de los cárteles de la droga latinoamericanos, de acuerdo a lo informado por dos fuentes conocedoras de la decisión a Reuters el jueves.

Ambas fuentes indicaron que Trump planteó utilizar al ejército con el fin de contrarrestar el peso de las organizaciones de narcotráfico que fueron designadas como terroristas globales, y por lo tanto involucró al Pentágono al darles la orden de armar distintas opciones operativas.

pentágono 15 shutterstock_1119049997.jpg La orden de Donald Trump al Pentágono de desplegar tropas de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el mar Caribe. Estados Unidos desplegará tropas para combatir al narcotráfico “Este despliegue tiene como objetivo afrontar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narco-terroristas especialmente designadas en la región”, afirmó una de las fuentes citadas por Reuters.

Las políticas del gobierno de Donald Trump se centran principalmente en restringir la migración y reforzar la seguridad fronteriza en el sur de Estados Unidos, por lo que la intecificación de estas acciones se ve reflejado en las medidas tomadas por el mandatario, entre las que están desplegar al menos dos buques de guerra para robustecer el control en la frontera y dar batalla al tráfico de drogas, de acuerdo con lo revelado por una de las fuentes.

De acuerdo con una de las fuentes citada bajo la condición de anonimato, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dio la orden de desplazamiento de soldados y unidades navales hacia el sur del mar Caribe.