Estados Unidos despliega a su ejército en el mar Caribe para combatir a los narcos
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le indicó al Pentágono comenzar operaciones dirigidas a enfrentar al narcotráfico en el mar Caribe.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado la orden al Pentágono de iniciar el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el mar Caribe. El propósito de esta maniobra reside en enfrentar las amenazas que provienen de los cárteles de la droga latinoamericanos, de acuerdo a lo informado por dos fuentes conocedoras de la decisión a Reuters el jueves.
Ambas fuentes indicaron que Trump planteó utilizar al ejército con el fin de contrarrestar el peso de las organizaciones de narcotráfico que fueron designadas como terroristas globales, y por lo tanto involucró al Pentágono al darles la orden de armar distintas opciones operativas.
“Este despliegue tiene como objetivo afrontar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narco-terroristas especialmente designadas en la región”, afirmó una de las fuentes citadas por Reuters.
Las políticas del gobierno de Donald Trump se centran principalmente en restringir la migración y reforzar la seguridad fronteriza en el sur de Estados Unidos, por lo que la intecificación de estas acciones se ve reflejado en las medidas tomadas por el mandatario, entre las que están desplegar al menos dos buques de guerra para robustecer el control en la frontera y dar batalla al tráfico de drogas, de acuerdo con lo revelado por una de las fuentes.
De acuerdo con una de las fuentes citada bajo la condición de anonimato, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dio la orden de desplazamiento de soldados y unidades navales hacia el sur del mar Caribe.
Las medidas de Trump para combatir a los narcos
A principio de año, la administración de Donald Trump incluyó al Cártel de Sinaloa de México y al Tren de Aragua de Venezuela en la lista de organizaciones terroristas internacionales como política para reforzar el control migratorio y la persecución de bandas pertenecientes al crimen organizado.
El ejército de Estados Unidos ha incrementado las operaciones de vigilancia aérea sobre los cárteles mexicanos con el objetivo de obtener inteligencia que ayude a definir estrategias contra el narcotráfico. En el pasado, Trump propuso enviar tropas estadounidenses a México para enfrentar a estas organizaciones, una idea que, según el gobierno mexicano, fue rechazada. Esta acción militar se enmarca en un contexto de creciente prioridad otorgada a los grupos criminales dentro de la política exterior y de seguridad estadounidense.