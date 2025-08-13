La Justicia de Brasil autoriza a Jair Bolsonaro a salir a una visita médica

El Supremo de Brasil autoriza al expresidente Jair Bolsonaro a salir del arresto domiciliario para someterse a un examen médico.

El Tribunal Supremo de Brasil ha autorizado este martes al expresidente del país Jair Bolsonaro (2019-2023) a salir de su casa para someterse a un examen médico el próximo sábado, 16 de agosto, en el que será su primer permiso desde que cumple prisión domiciliaria.

El juez Alexandre de Moraes ha aceptado así la solicitud de los abogados del exmandatario para que se presente en el Hospital DF Star de Brasilia, donde deberá permanecer entre seis y ocho horas para someterse a análisis de sangre y orina, endoscopia, tomografía computarizada, ecografía y cardiograma debido al reflujo e hipo refractario que, según su defensa, está sufriendo. Bolsonaro deberá acreditar en un plazo de 48 horas los procedimientos realizados y la hora de su consulta médica, según recoge agencia brasil.

En cualquier caso, el ultraderechista seguirá siendo vigilado durante el período que esté fuera de su domicilio a través de la pulsera electrónica que lleva desde principios de este mes, siendo la Secretaría de Administración Penitenciaria del Distrito Federal quien supervise su traslado.

Jair Bolsonaro y la influencia de Donald Trump El magistrado de Brasil ha permitido asimismo a Bolsonaro recibir la visita del senador Rogério Marinho y el diputado Altineu Cortes, ambos de su Partido Liberal, así como del vicealcalde de Sao Paulo, Ricardo Melo Araújo, y el diputado Tomé Abuch, de la formación Republicanos.

Jair Bolsonaro y Donald Trump Jair Bolsonaro cuenta con el apoyo de Donald Trump, desde Estados Unidos. Foto Efe EFE El expresidente cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa en su contra por golpe de Estado.