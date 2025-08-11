Cumbre Donald Trump y Vladimir Putin: consejos de Volodímir Zelenski sobre Ucrania

Se sabe que el viernes Vladimir Putin y Donald Trump tendrán un cara a cara en Alaska. Volodímir Zelenski busca incidir en la cita, desde su lugar.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este domingo a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que no se deje engañar por Vladimir Putin en la cumbre que mantendrá el próximo viernes con el presidente ruso en Alaska al entender que no tiene intención alguna de alcanzar una "paz justa" para terminar con la guerra.

"Entendemos que Rusia tiene la intención de engañar a América y no lo vamos a permitir", indicó Zelenski en un discurso vespertino en el que ha denunciado nuevos bombardeos de Rusia sobre la región de Zaporiyia que ha dejado 19 heridos al alcanzar una estación de autobuses.

Si bien Zelenski agradeció a Trump sus esfuerzos, "la única causa fundamental de esta guerra es el deseo que tiene Putin de librarla y de manipular a cualquier persona que entre en contacto con él".

"Conocemos bien a Rusia y por eso hemos conseguido resistir más de tres años de guerra a gran escala", ha añadido Zelenski, que ha resaltado el respaldo concedido por los países europeos a su anhelo de preservar la integridad territorial del país frente a las intenciones de Vladimir Putin de consolidar su control sobre los territorios que se ha incorporado en el este y Crimea.