Trump y Putin se encontrarán en Alaska el viernes 15 de agosto para hablar sobre la guerra en Ucrania

Tras varios días de expectación e incertidumbre, ya se conocen la fecha y el lugar del encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia para hablar sobre la guerra en Ucrania .

Donald Trump confirmó este viernes que su reunión presencial con Vladimir Putin tendrá lugar en el estado estadounidense de Alaska el próximo viernes.

Así lo anunció el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social: "La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska".

Y concluyó con su habitual cierre: "Más detalles próximamente. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

Putin expuso sus exigencias para un acuerdo de alto el fuego cuando se reunió con el enviado de Trump, Steve Witkoff, en Moscú a principios de esta semana, según información publicada en Estados Unidos.

El Wall Street Journal, citando a funcionarios informados sobre las conversaciones, dijo que el presidente ruso quiere que las fuerzas ucranianas se retiren por completo de Donetsk y Luhansk, dos regiones del este de Ucrania que Rusia ya controla en su mayor parte.

Sin embargo, el periódico indicó que los europeos están presionando para que se aclare qué significaría esto para las regiones de Jersón y Zaporiyia, donde las fuerzas rusas también controlan parte del territorio.

El diario señaló que funcionarios europeos informados por Estados Unidos esta semana "obtuvieron impresiones contradictorias sobre si Putin pretende congelar las líneas del frente actuales o, finalmente, retirarse por completo de esas regiones".

BBC News no ha confirmado independientemente el informe del Wall Street Journal.

Ucrania declaró previamente que cualquier concesión territorial acordada sin la presencia de sus funcionarios en la mesa de negociaciones sería inaceptable.

