Trump se reúne con Putin para intentar ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Tras varios días de expectación e incertidumbre, ya se conocen la fecha y el lugar del encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia para hablar sobre la guerra en Ucrania.

Donald Trump confirmó este viernes que su reunión presencial con Vladimir Putin tendrá lugar en el estado estadounidense de Alaska el próximo viernes.

Así lo anunció el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social: "La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska".

Y concluyó con su habitual cierre: "Más detalles próximamente. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

El Kremlin confirmó la asistencia de Putin a las conversaciones.

Trump con Putin

El asistente presidencial Yuri Ushakov declaró: "Rusia y EE.UU. son vecinos cercanos, con fronteras entre sí. Y parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente sobrevuele el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre en Alaska".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reaccionó al anuncio y aseguró que Ucrania "no entregará sus tierras a los ocupantes".

Zelensky añadió que su país "no recompensará a Rusia por lo que ha perpetrado".

"Esta guerra debe terminar, y Rusia debe terminarla. Rusia la inició y la está prolongando, ignorando todos los plazos, y ese es el problema, no otro", apuntó en un video publicado en X.

La Casa Blanca intenta persuadir a los líderes europeos para que apoyen un acuerdo de alto el fuego que cedería a Rusia amplias extensiones de territorio ucraniano, informó CBS News, socio estadounidense de la BBC.