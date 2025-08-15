Con la derecha dividida, la candidata comunista lidera las preferencias en Chile

A tres días de que venza el plazo para la inscripción de candidaturas, una nueva encuesta de Black & White muestra movimientos clave en la carrera presidencial de Chile. Los resultados indican que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (Partido Comunista), superó al líder republicano José Antonio Kast, posicionándose en el primer lugar.

Según el sondeo, Jara lidera la intención de voto con un 35%, un aumento de dos puntos porcentuales respecto a la semana anterior. La candidata muestra un fuerte respaldo entre mujeres, el segmento socioeconómico C3 y DE, y entre los votantes de 18 a 34 años. Este avance se produce tras una polémica en la que se vio envuelta por su desconocimiento de la propuesta de nacionalizar el cobre en su programa, lo que la llevó a cambiar su estrategia y enfocarse en el despliegue territorial.

Por su parte, José Antonio Kast (Republicanos) se ubica en el segundo lugar con un 29%, registrando un aumento de un punto porcentual en su respaldo. En el tercer puesto se encuentra la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), quien consiguió un respiro para su campaña al mejorar sus cifras de apoyo, alcanzando un 17% de las preferencias. El sondeo la ubica detrás de Kast, a pesar de que la semana pasada, en otra encuesta (Cadem), había sido superada por Franco Parisi (PDG).