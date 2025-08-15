El mensaje de Donald Trump antes de la cumbre con Putin
El presidente de los Estados unidos, Donald Trump dijo que "hay mucho en juego" en la reunión con Vladimir Putin y el futuro de la guerra en Ucrania.
El mandatario republicano expresó un mensaje en su cuenta Truth Social, en la previa a la reunión con Vladimir Putin: “¡¡¡Mucho en juego!!!”, se limitó a subrayar a horas de verse cara a cara con el premier ruso.
Por su parte, la ciudad de Anchorage, Alaska, fue atravesada por un gran movimiento de gente con gran expectativa por la trascendental cumbre. La puerta de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson estuvo rodeada por lentes de cámara mientras reporteros internacionales instalaron sus equipos de transmisión.
Te Podría Interesar
Para Anchorage, una ciudad más familiarizada con barcos de pesca y cruceros, la cumbre transformó las esquinas comunes en puntos de referencia para la prensa internacional. Algunos lugareños señalan que el movimiento que suscita la cumbre se refleja en los comercios y calles.
Entre ellos, se pueden mencionar charlas en cafés analizando posibles resultados a la par de hoteles y restaurantes llenos, junto al aumento de precios de los coches de alquiler.
Reunión clave para Ucrania: hoy será la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin
Las partes celebrarán primero una reunión cara a cara y luego otra con la participación de las delegaciones. Se espera que ambos cuenten con una comitiva de cinco miembros.
Del lado de Rusia, la delegación está formada por:
- el canciller, Serguéi Lavrov;
- el asesor presidencial de política exterior, Yuri Ushakov;
- el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov;
- el titular de Finanzas, Antón Siluánov;
- el representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev.
De parte de EEUU, la CNN informó que la delegación contará con 16 funcionarios, incluyendo:
-
- al secretario de Estado Marco Rubio;
- el secretario del Tesoro Scott Bessent;
- el secretario de Comercio Howard Lutnick;
- el director de la CIA John Ratcliffe;
- la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt;
- el enviado especial para el Medio Oriente Steve Witkoff.
Trump llegó a expresar este jueves ante la prensa que "cree que Vladimir Putin quiere hacer la paz en Ucrania y que no se andará con rodeos".
“Vamos a averiguar la postura de cada uno. Y sabré en los primeros dos, tres, cuatro o cinco minutos si vamos a tener una buena o mala reunión”, declaró en la Casa Blanca y agregó: "Si es una mala reunión, terminará muy rápido. Y si es una buena reunión, lograremos la paz en un futuro muy cercano”.
Por su lado, el mandatario ucraniano Volodomir Zelenzki, el cual no estará presente, llegó a reclamar su participación en el encuentro.
"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz", advirtió el sábado pasado a través de sus redes sociales. En esa línea, reafirmó que los ucranianos nunca cederán su territorio a Rusia, como sugirió Trump.