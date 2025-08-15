El mensaje de Donald Trump antes de la cumbre con Putin

El mandatario republicano expresó un mensaje en su cuenta Truth Social, en la previa a la reunión con Vladimir Putin : “ ¡¡¡Mucho en juego!!! ”, se limitó a subrayar a horas de verse cara a cara con el premier ruso .

Por su parte, la ciudad de Anchorage, Alaska, fue atravesada por un gran movimiento de gente con gran expectativa por la trascendental cumbre. La puerta de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson estuvo rodeada por lentes de cámara mientras reporteros internacionales instalaron sus equipos de transmisión.

Para Anchorage , una ciudad más familiarizada con barcos de pesca y cruceros, la cumbre transformó las esquinas comunes en puntos de referencia para la prensa internacional. Algunos lugareños señalan que el movimiento que suscita la cumbre se refleja en los comercios y calles.

Entre ellos, se pueden mencionar charlas en cafés analizando posibles resultados a la par de hoteles y restaurantes llenos, junto al aumento de precios de los coches de alquiler.

Las partes celebrarán primero una reunión cara a cara y luego otra con la participación de las delegaciones. Se espera que ambos cuenten con una comitiva de cinco miembros.

Del lado de Rusia, la delegación está formada por:

el canciller, Serguéi Lavrov ;

; el asesor presidencial de política exterior, Yuri Ushakov;

el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov ;

; el titular de Finanzas, Antón Siluánov ;

; el representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev.

De parte de EEUU, la CNN informó que la delegación contará con 16 funcionarios, incluyendo:

al secretario de Estado Marco Rubio ; el secretario del Tesoro Scott Bessent ; el secretario de Comercio Howard Lutnick ; el director de la CIA John Ratcliffe ; la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt ; el enviado especial para el Medio Oriente Steve Witkoff .



Trump llegó a expresar este jueves ante la prensa que "cree que Vladimir Putin quiere hacer la paz en Ucrania y que no se andará con rodeos".

“Vamos a averiguar la postura de cada uno. Y sabré en los primeros dos, tres, cuatro o cinco minutos si vamos a tener una buena o mala reunión”, declaró en la Casa Blanca y agregó: "Si es una mala reunión, terminará muy rápido. Y si es una buena reunión, lograremos la paz en un futuro muy cercano”.

Por su lado, el mandatario ucraniano Volodomir Zelenzki, el cual no estará presente, llegó a reclamar su participación en el encuentro.

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz", advirtió el sábado pasado a través de sus redes sociales. En esa línea, reafirmó que los ucranianos nunca cederán su territorio a Rusia, como sugirió Trump.