La cumbre histórica entre Trump y Putin en fotos: los gestos y símbolos del encuentro

El presidente estadounidense Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin protagonizan una jornada cargada de imágenes en Anchorage.

Las postales de Alaska mostraron no solo Trump y Putin en busca de acuerdos, sino también a dos potencias que intentan proyectar una imagen de diálogo en medio de un conflicto que lleva ya más de tres años de enfrentamientos en territorio ucraniano.

La reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin comenzó en la base militar de Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, con una fuerte impronta simbólica. La llegada del Air Force One, que transportó al mandatario norteamericano, marcó el inicio de una cumbre de alto riesgo que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

El primer gesto de la jornada fue un apretón de manos frente a la prensa internacional, seguido por una breve caminata juntos hacia la plataforma donde se realizó la foto oficial.

Las cámaras captaron a ambos mandatarios sonrientes en distintos momentos del encuentro: desde el saludo formal hasta la charla distendida dentro del vehículo que los trasladó a la reunión central. Incluso se vio al presidente norteamericano señalándole a Putin el camino hacia el automóvil, en una postal que rápidamente se volvió viral.

putin trump (3) Las postales de Alaska mostraron no solo a dos líderes en busca de acuerdos, sino también a dos potencias que, más allá de las tensiones, intentan proyectar una imagen de diálogo en medio de un conflicto que lleva ya más de tres años de enfrentamientos en territorio ucraniano.