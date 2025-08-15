Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en Alaska, negociaron, pero no hubo acuerdo: "Es una tragedia"

Trump y Putin se reunieron en Alaska y aseguraron que hubo avances, aunque persisten diferencias sobre la guerra en Ucrania. Durante la conferencia decidieron no responder preguntas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, mantuvieron este viernes un encuentro en Alaska que acaparó la atención mundial. Se trató de la primera visita de Putin a territorio occidental desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022. Tras la reunión, Trump aseguró que “tuvimos una reunión muy productiva” y que existe “una buena chance de llegar a un acuerdo”, aunque no en todos los puntos discutidos.

El mandatario ruso fue el primero en hablar en la conferencia de prensa conjunta y destacó el carácter “constructivo” de las conversaciones. Sin embargo, sorprendió al remarcar la herencia histórica rusa en Alaska, lo que generó incomodidad en Ucrania y en varias capitales europeas. Putin afirmó que “siempre hemos considerado a la nación ucraniana como una nación hermana”, en línea con su idea del “mundo ruso” que sostiene para justificar la ofensiva militar.

Trump, por su parte, advirtió que la reunión podría haber terminado en minutos si no encontraba disposición a comprometerse por parte de Putin. Aseguró que un eventual alto el fuego será discutido en una futura reunión tripartita con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aunque este último ya rechazó cualquier presión para ceder territorios ocupados por Rusia. El encuentro en la base aérea de Elmendorf se desarrolló bajo un clima de máxima tensión geopolítica.

Vladimir Putin propuso a Moscú como lugar de la próxima reunión con Donald Trump En ese marco, Putin sorprendió al proponer que la próxima cumbre entre ambos mandatarios se realice en Moscú. “Esa es una pregunta interesante, me van a dar algunas críticas, pero creo que podría suceder”, respondió Trump, sin descartar la posibilidad. La idea fue interpretada como una jugada estratégica del Kremlin para reforzar su posición internacional, al tiempo que Trump busca mostrarse como artífice de un posible alto el fuego que lo proyecte como mediador global.

Tras la cumbre, Trump declaró que tiene varias llamadas pendientes, entre ellas con la OTAN, con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y con otros líderes internacionales. “Voy a empezar a hacer algunas llamadas telefónicas para contarles lo sucedido”, aseguró a los periodistas.