Milei hablará con Zelenski en la previa a la cumbre Putin-Trump

Milei hablará telefónicamente con su par ucraniano, horas antes del encuentro de los mandatarios de Estados Unidos y Rusia en Alaska.

Javier Milei y Volodimir Zelensky hablarán por teléfono en esta ocasión. Foto: Presidencia de Ucrania

El presidente Javier Milei tendrá una conversación telefónica con su par ucraniano, Volodimir Zelenski este jueves, horas antes de la reunión clave entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia en Alaska.

La última vez que Milei y Zelenski hablaron fue en marzo de este año, luego de que Argentina se abstuviera en la votación que exigía a Rusia retirar de inmediato a sus fuerzas militares de Ucrania en una resolución en la Asamblea General de la ONU en febrero.

La llamada telefónica entre los presidentes será este jueves. Milei manifestará el apoyo de la Argentina hacia Ucrania y el compromiso de poner a disposición las vías necesarias para lograr la paz en la región, según informó TN.

Zelenski no cederá territorios de Ucrania Previamente, Zelenski afirmó este martes que las tropas ucranianas no abandonarán la región del Donbás y volvió a rechazar la idea de un intercambio territorial con Rusia.

Argumentó que, si sus tropas abandonan la región del Donbás, esto podría ser "una puerta de entrada para una nueva ofensiva". "Crimea fue, sin duda, un trampolín para un ataque hacia el sur de nuestro estado", resaltó el presidente en diálogo con la prensa.