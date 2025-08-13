Cumbre Donald Trump y Vladimir Putin: Volodímir Zelenski no cederá territorios de Ucrania

Ante la cita de los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, Zelenski vuelve a rechazar un intercambio territorial en Ucrania y dice que Rusia irá por más.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que las tropas ucranianas no abandonarán la región del Donbás y ha vuelto a rechazar la idea de un intercambio territorial con Rusia, aludiendo a que esta cesión podría servirle a Moscú de "trampolín" para iniciar una nueva ofensiva.

"En unos años, (el presidente ruso, Vladimir) Putin tendría vía libre hacia las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk. También hacia Járkov. Cualquier cuestión territorial no puede separarse de las garantías de seguridad", ha subrayado el presidente ucraniano en declaraciones a la prensa.

En este sentido, ha argumentado que si sus tropas abandonan la región del Donbás esto podría ser "una puerta de entrada para una nueva ofensiva". "Crimea fue, sin duda, un trampolín para un ataque hacia el sur de nuestro estado", ha resaltado Zelenski.

Para Volodímir Zelenski, Putin busca una foto De la misma forma, ha insistido en que las negociaciones de paz deben llevarse a cabo en formato trilateral, en alusión a la reunión programada para este viernes entre Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska.

"Putin ganará en esto porque busca fotos. Necesita una foto de una reunión con Trump", ha señalado, agregando que este encuentro podría permitir a Moscú posponer las sanciones en caso de no llegar a un acuerdo para el cese de los combates en Ucrania.