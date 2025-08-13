Ya son más de 61.700 los muertos en Franja de Gaza tras la ofensiva de Israel

Las autoridades de Franja de Gaza siguen contando muertos por la ofensiva de Israel. Más de cien niños murieron de hambre en los últimos días.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica ( Hamás) han cifrado este miércoles en más de 120 los muertos en las últimas 24 horas en el enclave, lo que eleva el balance total de víctimas mortales a más de 61.700 desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha cifrado en 123 los muertos y 437 los heridos que han llegado a los hospitales en el último día, lo que sitúa el recuento de víctimas en 61.722 y 154.525, respectivamente, si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros.

Las autoridades gazatíes han señalado, además, que desde que Israel rompiera el alto el fuego suscrito el pasado mes de marzo con Hamás, han fallecido más de 10.200 palestinos, mientras que más de 42.400 han resultado heridos en el marco de la ofensiva israelí.

En Gaza, Israel dispara en las colas para conseguir alimentos Asimismo, 21 personas han muerto y 165 han resultado heridas en las últimas 24 horas en el enclave por disparos del Ejército de Israel en las colas para recibir ayuda humanitaria, lo que sitúa el total de víctimas en 1.859 y en 13.594, respectivamente.