Periodistas muertos en la Franja de Gaza: la ONU acusa a Israel de violar el Derecho Internacional

La ONU acusa a Israel de violar el Derecho Internacional con su ataque, que mató a cinco periodistas en Franja de Gaza.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha condenado la muerte de seis periodistas palestinos por un ataque de Israel en la Franja de Gaza, incidiendo en que este tipo de incidentes suponen "una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".

"Israel debe respetar y proteger a todos los periodistas", ha resaltado la oficina encabezada por Volker Turk, que ha recordado que al menos 242 reporteros han perdido la vida en Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023.

Los periodistas, entre los que se encontraba Anas al Sharif, uno de los reporteros de Al Yazira más conocidos por su cobertura de la guerra, murieron por el impacto de un proyectil de Israel contra la carpa en la que se encontraban, ubicada a las afueras del hospital de Al Shifa.

Israel ha devastado Franja de Gaza y el mundo reacciona. Foto Efe EFE Israel acusa de terrorismo Las autoridades de Israel han vuelto a esgrimir en este caso las supuestas actividades terroristas de periodistas como Al Sharif, una hipótesis que han rechazado organizaciones en defensa de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras (RSF).

"El intento de estigmatizar a los periodistas asesinados como 'terroristas' es un acto más de violencia. Se trata de matarlos dos veces, un acto propio de regímenes totalitarios y depredadores de la libertad de prensa", ha lamentado la ONG, que ha acusado al Gobierno de Benjamin Netanyahu de "silenciar" a la prensa "para que no documente el genocidio".