Se infiltró un grupo de activistas en Gran Hermano Israel contra la guerra en Gaza y el momento fue tenso

Activistas irrumpieron en Gran Hermano Israel para exigir el fin de la guerra en Gaza y protestar contra el gobierno de Netanyahu.

Un hecho sorprendente se vivió durante la gala del programa Gran Hermano Israel, ya que, durante la emisión del sábado por la noche, el grupo de activistas Standing Together ingresó al canal y subió al escenario, pidiendo el fin de la guerra en Gaza y protestando contra el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Esta organización es un movimiento judío-árabe que busca la paz entre Israel y el pueblo palestino. Las personas que ingresaron al canal durante una gala de eliminación del reconocido programa llevaban remeras con la frase "Nos vamos de Gaza", mientras la seguridad del lugar intentaba retenerlos.

El tenso momento en Gran Hermano Israel Organización irrumpió en Gran Hermano Israel X Mientras se ubicaban en el escenario, una de las personas comenzó a gritar: "¡Israel está abandonando a los rehenes, enviando soldados a morir y bombardeando Gaza! ¡Hablen de eso!".

La publicación de la organización pidiendo la paz en Gaza Esta movilización fue difundida en redes sociales, donde recibió el apoyo de muchos israelíes que, al igual que la organización, se oponen al plan propuesto por Benjamín Netanyahu de ocupar Gaza. En la publicación afirmaban: "Nuestro mensaje es claro: no podemos seguir con la rutina; no podemos seguir como siempre".