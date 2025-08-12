Israel en Franja de Gaza: fuerte interna entre el Ejército y el poder político

El jefe del Ejército de Israel , Eyal Zamir, ha anunciado el nombramiento de casi una treintena de militares en nuevos cargos condicionados a la aceptación del ministro de Defensa, Israel Katz, que ha afirmado horas antes que no los aceptaría, en el marco de las acciones militares en Franja de Gaza .

El ministro ha acusado al líder castrense de emprender las conversaciones al respecto sin coordinación o acuerdo previo , pese a que las Fuerzas Armadas de Israel hayan subrayado que Zamir tiene la autoridad única para nombrar a estos cargos.

"La reunión sobre la dotación de personal celebrada hoy por el jefe del Estado Mayor se llevó a cabo en contra de las instrucciones del ministro de Defensa y sin coordinación ni acuerdo previos, lo que supone una violación del procedimiento establecido. Por lo tanto, el ministro de Defensa no tiene intención de debatir ni aprobar los nombramientos o nombres que se han publicado", ha indicado Katz, según ha recogido el canal israelí Arutz Sheva de un comunicado del que también se han hecho eco medios como 'Times of Israel '.

"El jefe del Estado Mayor deberá coordinarse previamente con el ministro de Defensa antes de debatir estos u otros nombramientos futuros", ha agregado.

Por contra, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han publicado otro comunicado en el que Zamir insiste en que "la discusión se programó con antelación" y subraya que "es la única autoridad competente en materia de normativa para nombrar a los comandantes con rango de coronel o superior en las FDI". "El ministro tiene la autoridad para aprobarlos o rechazarlos", ha recordado asimismo.

Tropas israelíes en la noche. Foto: Efe Las tropas de Israel, en tanto, siguen operando en Franja de Gaza. Foto: Efe EFE

Entre los nombramientos, detallados en un comunicado del propio Ejército de Israel en su página web, destacan los cargos asignados al general de brigada Manny Liberty, que comandaba hasta ahora la Inteligencia militar de operaciones y pasa a la 98º división, el también general de brigada Manor Yanai, que será el jefe de las fuerzas terrestres, y a los coroneles Or Vollozinsky y Eli David, que asumirán el mando de los cuerpos de tanques e ingenieros, respectivamente. Además, el coronel Liron Betito "liderará la División de Franja de Gaza".

La interna de poder en Israel

"Se trata de una discusión sobre la dotación de personal, cuyo núcleo son las funciones operativas sobre el terreno para las que se nombró a los comandantes de las brigadas de campo que han comandado y dirigido desde el estallido de la guerra en varias zonas de operaciones", reza este comunicado.

Las designaciones se han producido apenas tres días después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciase la aprobación en su gabinete de seguridad de sus planes para la ocupación de la ciudad de Gaza y el "control de seguridad" del enclave, una medida que ha sido rechazada por la ONU, por ONG y por países de todo el mundo, además de las autoridades en la Franja de Gaza y Cisjordania. Dpa