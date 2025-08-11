Apareció una pintada en el Muro de los Lamentos tras el plan de Israel de ocupar Gaza
Luego de las declaraciones de Benjamín Netanyahu sobre ocupar Gaza, apareció una pintada en el Muro de los Lamentos escrito en hebreo, condenando el intento de ofensiva israelí.
Después de que el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciara su plan de ocupación en la Ciudad de Gaza en su intento de derrotar al grupo terrorista Hamás, apareció una pintada en el Muro de los Lamentos, símbolo nacional y religioso israelí.
Este grafiti, escrito en hebreo, se encontraba en una de las zonas más apartadas y con menos turismo, con la frase: "Hay un Holocausto en Gaza", en condena a esta ofensiva militar.
El mensaje se extendía a lo largo de varias piedras antiguas, en un área alejada de la parte central del Muro, donde, a diferencia de la zona principal, hombres y mujeres pueden orar sin separación por género.
La misma pintada en una sinagoga
Así como se observó este mensaje en el Muro de los Lamentos, uno similar apareció en el frente de la Gran Sinagoga de Jerusalén, donde además añadieron: "Todo lo que se publica es mentira".
Según las autoridades, estos actos de vandalismo estarían conectados entre sí y formarían parte de la misma manifestación. La Policía de Israel ya habría detenido a un hombre de 27 años, acusado de ser el autor de las pintadas.
En un comunicado, las fuerzas israelíes explicaron: "El individuo será presentado ante un tribunal durante el día (...) para solicitar la prolongación de su detención". Según este informe, el hombre habría sido localizado en las inmediaciones de la Puerta de los Magrebíes, uno de los accesos al Muro, poco después de realizar la pintada.