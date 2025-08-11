Apareció una pintada en el Muro de los Lamentos tras el plan de Israel de ocupar Gaza

Luego de las declaraciones de Benjamín Netanyahu sobre ocupar Gaza, apareció una pintada en el Muro de los Lamentos escrito en hebreo, condenando el intento de ofensiva israelí.

Además de la pintada en el Muro de los Lamentos, apareció una en la Gran Sinagoga de Jerusalén

Este grafiti, escrito en hebreo, se encontraba en una de las zonas más apartadas y con menos turismo, con la frase: "Hay un Holocausto en Gaza", en condena a esta ofensiva militar.

El mensaje se extendía a lo largo de varias piedras antiguas, en un área alejada de la parte central del Muro, donde, a diferencia de la zona principal, hombres y mujeres pueden orar sin separación por género.

La misma pintada en una sinagoga Así como se observó este mensaje en el Muro de los Lamentos, uno similar apareció en el frente de la Gran Sinagoga de Jerusalén, donde además añadieron: "Todo lo que se publica es mentira".

Según las autoridades, estos actos de vandalismo estarían conectados entre sí y formarían parte de la misma manifestación. La Policía de Israel ya habría detenido a un hombre de 27 años, acusado de ser el autor de las pintadas.