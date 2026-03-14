Hebe Casado, todo listo para su candidatura a intendente en San Rafael

La semana que está finalizando podría ser la más memorable en la política mendocina de Hebe Casado , la vicegobernadora de Cornejo que en estas horas ha decidido su futuro político para 2027: luchar para ganar la intendencia de San Rafael , en lo que sería destronar el reino de los hermanos Félix.

Hebe Casado se anota en una de las luchas políticas más interesantes que tendrá Mendoza en 2027. Hebe Casado se anota en una de las luchas políticas más interesantes que tendrá Mendoza en 2027.

Cuando el gobernador emprendió su viaje a Estados Unidos para acompañar al presidente Javier Milei hace menos de una semana, se hablaba en los rincones de la política y tapándose la boca como los jugadores de fútbol, que habrían novedades en el paisaje de la política en Mendoza.

La mayoría de los comentaristas pensaba que se trataba de una nueva jugada del emperadorcito, pero no, la buena nueva no salió desde su área de influencia. Pero no debe descartarse que no esté enterado de la movida política que también implica arrebatarle al peronismo la intendencia más importante que gestiona en Mendoza.

Si Cornejo lo sabe, las chances de Hebe son buenas. Si Cornejo no sabe, las chances de Hebe son mejores. Si Cornejo lo sabe, las chances de Hebe son buenas. Si Cornejo no sabe, las chances de Hebe son mejores.

¿Por qué?

La segunda opción significaría que la sanrafaelina tiene el visto más que clavado de la Casa Rosada. Whatsapear con el presidente MIlei debe tener alguna relación. Lo imaginamos, por ahora.

En cualquier caso, este escenario no sería el primero en el que el gobernador de Mendoza "concediese" la lapicera para el armado de listas.

hebe casado Hebe Casado propone nuevo escenario en San Rafael. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Hebe Casado

El último domingo, ya en ejercicio del sillón de San Martín, Hebe Casado fue la elegida acaso por el cosmos en lo que dibuja una exótica alineación de astros.

Esa noche fue electa Reina Nacional de la Vendimia una representante de San Rafael. Y fue la gobernadora en ejercicio la que estuvo muy rápida de reflejos para ser parte de la coronación.

En las horas siguientes desplegaría la visión del "Gobierno" sobre el balance de la Vendimia. No le quedó mal la responsabilidad. Todo lo contrario.

El sábado anterior, durante el desayuno de la Coviar, Hebe estuvo con MDZ Radio. Allí puso el foco en los 90 años que cumplía la Vendimia y entre risas (lo que a varios no les hizo nada de gracia) dijo que sería el domingo "la primera gobernadora en 90 años".

Hebe Casado Hebe Casado

En la semana se encargó de aclarar que lo único en lo que coincidía con el intendente de San Rafael Omar Félix era que estaban felices por la elección de la Reina Nacional de la Vendimia. Lo declaró varias veces y en distintos ámbitos.

Si un desprevenido suponía que Casado con Félix eran el día y la noche, esta semana Hebe lo re contra archi plus ultra confirmó.

La candidatura a la intendencia de San Rafael de la vice también es un shock para la dinastía política de los hermanos Félix allí. Los ubica en una encrucijada. ¿Cambiar o conservar el apellido para una próxima contienda?

omar felix 1.jpg Intendente de San Rafael ante una encrucijada Rodrigo D'Angelo / MDZ

San Rafael

Omar Chafí Félix, al que en lo sucesivo llamaremos como el Omar, es hermano de Emir Félix, al que también lo denominaremos como el Emir. El padre de ambos es el Chafí Así se los refiere en San Rafael. Y todos saben quién es quién, cuál es cuál.

La familia Félix está muy vinculada con la cosa pública. Y el peronismo de Perón allá es el peronismo de los Félix.

El Chafí fue tres veces intendente de San Rafael. Debutó entre 1964 y 1966. Le gustó la gestión pública, ya que repitió entre 1973 y 1975. Y fue tanto el gusto por administrar la comuna que también lo hizo en 1982.

El Omar ya lo empardó: con la actual gestión suma tres veces como intendente. Fue elegido por el voto popular en 2003. Lo reeligieron en 2007 y volvió en 2023: termina su mandato en 2027. Pero en la segunda gestión se hizo diputado nacional y dejó la comuna para llegar al Parlamento. Lo sucedió el Emir.

Lo del Emir es sencillamente abrumador para lo estadístico. Es que fue elegido tres veces como intendente y agreguemos una cuarta gestión en la que llegó por sucesión. Las 3 intendencias por voto popular marcaron toda una dinastía en esplendor, desde 2011 hasta 2023.

No es necesario acudir a las matemáticas: los Félix tienen el poder político allí desde hace más de dos decadas.

Hebe Casado quiere romper este círculo vicioso.

Política mendocina

Hebe Casado tiene claro la economía que viene. Y lo manifiesta sin empacho: “Los mendocinos vamos a tener la primera construcción de una mina de cobre en muchísimos años en la Argentina, antes que San Juan y otras provincias. Eso nos da centralidad y la oportunidad de mostrar lo que puede significar la minería para la provincia”, expresó.

En el período de 2018 a 2022, la siempre presente Hebe Casdo resultó diputada provincial representando al cuarto distrito electoral. En 2027, y nadie lo iba a pensar y menos ella, luchará por estar al frente de la intendencia más significativa de ese distrito. Podría ser la primera intendenta de San Rafael.

A juzgar por los retuiteos en la red X la fórmula ideal para la inmunóloga sureña es una que tendría a Tadeo como candidato a gobernador y a ella como jefa comunal en San Rafael.

Ayer la vice (volvió a su cargo) estuvo con Joan Manuel Serrat, lo que al menos indica mejor gusto musical que el de las mayoría de las políticas en ascenso de la derecha argentina.

Pero se trata de política, amigos, por lo que no ponemos una ficha: tenemos miedo que nos suceda lo mismo que al casino Totem Boulevard. Pero hagan sus apuestas.