Por tercera vez en menos de un mes, una fuerte foto política se reeditó y sumó más ruido al ya existente en el camino a la competencia electoral para la gobernación de Mendoza en 2027.

Es que tres intendentes del Gran Mendoza de diferentes espacios pero con excelente sintonía se volvieron a reunir , en un gesto poco común entre la dirigencia y que realza el discurso que mantienen acerca del armado para los comicios del año que viene.

Se trata de los intendentes de Luján de Cuyo, Esteban Allasino (PRO); de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez (UCR) y de Maipú, Matías Stevanato (PJ). Y son los jefes comunales con mayor proyección política en la provincia.

La primera de las imágenes se dio en el Desayuno de las Reinas. Varios de los involucrados no dudaban en mostrar la foto con picardía a quien se acercara.

Una foto que se repite y marca el ritmo de la carrera a la Gobernación.

Luego, los tres intendentes coincidieron en el Encuentro Nacional de Productores Vitivinícolas realizado en el INTA, el más popular de los eventos de productores durante la semana vendimial.

Ahora, el encuentro se dio en el contexto de una actividad de la Asociación Conciencia bajo el programa “Uniendo Metas”.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 17.13.11 Una foto que se repite y marca el ritmo de la carrera a la Gobernación.

“Nos encontramos con referentes del sector público, privado y de la sociedad civil para seguir poniendo a la educación en el centro del futuro que queremos construir”, lanzó Allasino en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Suarez ya expresó su intención en competir para suceder a Alfredo Cornejo, mientras que Stevanato se mostró dispuesto. "Si los mendocinos me dan una gran responsabilidad la voy a encarar laburando de lunes a lunes. Porque para mí eso sería un gran honor”, expresó.

Allasino, en tanto, salió fortalecido de las elecciones en el departamento y, tras su alianza con el oficialismo provincial, comenzó a sumar impulso para el futuro.

“Si eliminan las PASO, quizá haya que hacer piedra, papel, tijera”, mencionó a MDZ sonriendo uno de los fotografiados.