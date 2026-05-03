Jorge Macri se mostró por primera vez con Vito, pero un curioso detalle llamó la atención de todos: la foto

El jefe de Gobierno subió su primera postal con el pequeño, fruto de su relación con María Belén Ludueña. Pero, sus seguidores destacaron una particularidad que no pasó desapercibida.

Jorge Macri y María Belén Ludueña coronaron cuatro años de matrimonio y una fuerte relación con la llegada del esperado Vito. El pequeño nació el 30 de abril en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires. Tras su nacimiento, el político y la periodista no han hecho más que mostrar los primeros días de paternidad. Cabe recalcar que, la comunicadora fue mamá por primera vez.

En una serie de posteos, Ludueña y Macri se han mostrado por separado y destacando las primeras horas de poco sueño. El domingo fue un día clave para observar detalladamente el rostro del niño por primera vez. Pero, las redes no tardaron en hacer hincapié en un detalle que rápidamente fue el tema de todos los comentarios: el gran parecido entre Jorge Macri y Macri Jr.

Las postales del domingo MARIA BELEN LUDUEÑA La abogada junto a su primer hijo. IG @mariabelenluduena

Por su lado, María Belén se mostró en bata y recostada en la camilla del sanatorio. Con una gran sonrisa, escribió en su Instagram: "Buen domingo para todos. Levante las manos el que no dejó dormir a mami". Mientras que Jorge Macri compartió una maravillosa imagen en donde se lo ve a Vito sonriendo en los brazos de su padre: "Domingo con papá".

JORGE MACRI El empresario posando con su cuarto hijo. IG @jorgemacri