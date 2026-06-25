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Jorge Macri ratificó su apoyo a las pymes y destacó una agenda de incentivos y alivio fiscal

El jefe de Gobierno porteño asistió al acto por el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas organizado por la CAME.

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Jorge Macri en el evento de la CAME

Jorge Macri en el evento de la CAME

Jorge Macri destacó este jueves “el rol estratégico” de las pequeñas y medianas empresas en la economía porteña y reafirmó la decisión política de su gestión de “profundizar el acompañamiento al sector privado mediante la baja de impuestos, la simplificación de trámites, desregulaciones, y el ordenamiento del espacio público”.

El jefe de Gobierno dio esta mañana el discurso de apertura del acto por el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas organizado por la CAME en Parque Norte y expuso los lineamientos de la política de incentivos que la Ciudad implementa para “potenciar la competitividad, la innovación y la creación de empleo genuino”. Participó del encuentro junto al ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y al presidente de la CAME, Ricardo Diab, el titular de FECOBA, Fabián Castillo, empresarios y representantes sectoriales.

“Buenos Aires no sería la misma sin cada PyME que todos los días levanta su persiana para construir y sostener esa cultura del trabajo que nos identifica. Ser PyME no es solamente tener un negocio: es invertir cuando no hay certezas, es lucharla ante las crisis, es sostener el empleo y tener la capacidad de reconvertirse de manera constante”, enfatizó Macri.

Subrayó que el crecimiento estratégico de Buenos Aires –que hoy representa el 21% del Producto Bruto Interno nacional– está estrechamente ligado al éxito del sector privado y a la solidez de su capital humano. También dijo que casi la totalidad de las empresas que brindan empleo en la Ciudad son PyMES.

Y repasó la batería de medidas para aliviar la carga sobre los comerciantes y productores porteños. El mandatario resaltó la reciente creación del Régimen de Incentivo para la Mediana e Inversión de la Ciudad de Buenos Aires (RIMI-CABA), que impulsa la radicación y expansión de capitales locales.

“Seguimos bajando impuestos, eliminando leyes inútiles y desterrando regulaciones absurdas para que puedan competir con más libertad y hacer lo que mejor saben hacer, que es conquistar mercados y desafiarse a sí mismos. Es fundamental que desde el Estado recuperemos el sentido común”, afirmó Jorge Macri. Y destacó la importancia de que al privado le vaya bien porque así le va a ir bien a la Ciudad y al país.

También puso de relieve que el desarrollo económico requiere de un entorno seguro y ordenado porque gobernar implica tomar decisiones difíciles. Por eso remarcó la liberación de 670 cuadras que estaban ocupadas por manteros y ferias ilegales: “Sabemos que donde hay orden, hay progreso. Y si hay orden hay libertad y progreso. El espacio público no es para ferias ilegales ni para la venta ilegal. Acá hacemos cumplir la ley. Defendemos a las PyMEs y a los comerciantes que pagan sus impuestos y apuestan por las reglas claras”.

El alcalde valoró el trabajo junto al Ministerio de Desarrollo Económico y los tres años de agenda ininterrumpida combinando alivio fiscal, capacitación y fortalecimiento de los corredores comerciales. “Esta Ciudad confía en ustedes, se desafía y va para adelante. Los convoco a seguir trabajando juntos, porque cuando a esta Ciudad le va bien, al país también le va bien. Y queremos que al país le vaya bien para que a cada argentino le vaya bien. El esfuerzo, esta vez, tiene que valer la pena”, concluyó.

El Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se conmemora oficialmente cada 27 de junio. Esta fecha fue establecida por las Naciones Unidas en 2017 a partir de una iniciativa impulsada por Argentina.

Bajo el lema “Innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico”, en el encuentro federal de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se desarrollan paneles de debate para analizar ejes prioritarios como la modernización laboral e impositiva, el consumo, el financiamiento, la productividad y el empleo.

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