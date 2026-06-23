Jorge Macri confirmó que buscará la reelección y marcó diferencias con Milei: "La economía del día a día está tensa"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , confirmó que buscará la reelección y aseguró que pretende continuar con los principales proyectos que impulsa su gestión. En ese sentido, sostuvo que todavía quedan transformaciones importantes por desarrollar y defendió el rumbo de su administración.

“ Deseo tener cuatro años más de gestión. Los planes que estamos llevando adelante y la planificación estratégica , desde el subte a toda una transformación muy grande de movilidad de la ciudad, tiene que dar un salto cualitativo grande ”, afirmó en diálogo con Infobae. Además, agregó: “Amo esta tarea, amo esta ciudad”.

Macri también defendió el denominado “ operativo muro ”, orientado a reforzar los controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires . Según explicó, la prioridad es combatir el delito sin importar el lugar de residencia de quien lo cometa.

“Mi preocupación es el delito en general, más allá del domicilio que tenga el delincuente. Me puede pasar que sea un delincuente de la ciudad que se quiere escapar a la provincia o un delincuente de provincia que está tratando de entrar a la ciudad. A mí me da lo mismo. El delincuente que sea lo quiero agarrar”, afirmó.

¿Cuál es su postura frente a las usurpaciones?

El jefe de Gobierno ratificó una línea de endurecimiento frente a las ocupaciones ilegales y aseguró que avanzará con desalojos cuando corresponda. “Si a vos te usurpan una casa en la ciudad de Buenos Aires, tenés más chances de recuperarla que si te la usurpan en provincia”, sostuvo.

Luego pronunció una de las frases más contundentes de la entrevista: “Yo lo que necesito es que la gente invierta en mi ciudad y que se sienta más segura que en otro lado”. Y agregó: “Loco, usurpaste, sos mi enemigo”.

¿Qué opinó sobre la economía de Javier Milei?

Macri reconoció algunos logros de la gestión económica nacional, aunque también planteó diferencias respecto de la situación cotidiana que enfrentan muchos ciudadanos. Consultado sobre qué le falta a la economía, respondió: “Lo que ve todo el mundo: consumo, sobre todo en las grandes ciudades”. “La economía del día a día está tensa, sobre todo en las grandes urbes”, agregó.

También señaló que cuatro de cada diez habitantes de la Ciudad tienen deudas y vinculó ese fenómeno con la pérdida de capacidad de compra y el endeudamiento de los hogares. Sin embargo, destacó algunos aspectos positivos de la administración nacional. “El equilibrio fiscal, el superávit, la estabilidad del dólar. Que no estemos todos los días desesperados viendo cada quince minutos cuál es el dólar del día”, enumeró.

¿Qué reclamo hizo a la provincia de Buenos Aires?

Otro de los puntos centrales fue la situación de las personas en situación de calle y la relación con la provincia de Buenos Aires. Macri cuestionó la falta de dispositivos de contención por parte de la administración bonaerense y aseguró que existe una obligación legal de brindar asistencia.

“Hay un marco legal que obliga a la provincia a tener esos lugares. No los tienen. Entonces, la gente viene a buscar abrigo donde trata de conseguirlo”, afirmó.

Incluso advirtió que podría avanzar por la vía judicial. “Voy a ir acumulando dato a dato hasta que un día le presento una demanda”, sostuvo.

¿Qué dijo sobre la situación social en la Ciudad?

Respecto del panorama social, el jefe de Gobierno reconoció un aumento de personas que permanecen en la vía pública durante el día. No obstante, aseguró que la cantidad de personas que rechazan la asistencia estatal se mantiene relativamente estable. Según indicó, ese grupo oscila entre "mil seiscientas y dos mil personas por noche".