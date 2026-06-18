Ley Anti trapitos: Jorge Macri endurece las penas y podrán ir presos hasta 60 días

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una profunda reforma al Código Contravencional que endurece significativamente las sanciones contra los llamados " trapitos " y limpiavidrios. La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri , establece penas de arresto efectivo de hasta 60 días.

Además, la legislación que fue respaldada por 36 votos, incorpora fuertes multas económicas y castigos para organizaciones o instituciones que promuevan estas actividades.

La nueva normativa, identificada como Ley 6.961, busca reforzar las herramientas de control sobre quienes ocupan el espacio público para exigir dinero a conductores a cambio de cuidar vehículos o limpiar parabrisas, una práctica que el Gobierno porteño considera vinculada a situaciones de intimidación y extorsión.

"Los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero", afirmó Jorge Macri tras la aprobación de la ley.

Hasta ahora, quienes realizaban estas actividades ilegales enfrentaban principalmente multas económicas que, según las autoridades, resultaban difíciles de cobrar. Con la reforma, las sanciones pasan a incluir períodos de detención efectiva.

En el caso de los cuidacoches que actúen durante eventos masivos y se compruebe que forman parte de una organización o banda, las penas irán de 20 a 50 días de arresto.

Para quienes sean sorprendidos desempeñando esta actividad en cualquier calle de la Ciudad, la sanción prevista será de entre 10 y 30 días de detención.

La legislación es todavía más severa con quienes organizan, financian o coordinan estas actividades. Los jefes o promotores podrán recibir penas de hasta 60 días de prisión.

Además, la ley incorpora agravantes para casos en los que exista intimidación, amenazas, acoso reiterado o situaciones de vulnerabilidad de las víctimas. En esos casos, las penas podrán duplicarse.

Multas millonarias para trapitos

Otro de los cambios centrales es el incremento de las multas económicas. Los montos, que anteriormente oscilaban entre 50.000 y 285.000 pesos, pasarán a superar el millón de pesos, con sanciones que podrán alcanzar los 7.000 Unidades Fijas.

También se amplían las penas de trabajo comunitario, que pasarán de un máximo de dos días a períodos de entre 20 y 45 jornadas.

Por otra parte, quienes participen de manera organizada en estas actividades durante eventos masivos podrán ser inhabilitados por hasta dos años para acceder a programas sociales, subsidios y otros beneficios otorgados por el Gobierno de la Ciudad.

Más controles en recitales y partidos

La ley también amplía el alcance de los operativos de prevención en eventos masivos. La zona de control se extenderá hasta 50 cuadras alrededor del lugar donde se realice el espectáculo, ya sea deportivo, cultural o de cualquier otra índole.

Asimismo, los controles comenzarán seis horas antes del inicio de cada evento y se mantendrán hasta tres horas después de su finalización, ampliando considerablemente el margen de actuación de las autoridades.

La reforma también apunta a desalentar cualquier tipo de vínculo entre organizaciones y trapitos. Si se comprueba que clubes, instituciones o entidades organizadoras facilitan o promueven estas actividades, podrán enfrentar multas de hasta 20.000 Unidades Fijas, equivalentes a unos 20 millones de pesos.

Además, las clausuras para estas instituciones podrán extenderse hasta 90 días, triplicando el máximo previsto hasta ahora.

Desde el Gobierno porteño sostienen que la medida busca recuperar el espacio público y brindar mayores herramientas a la Policía de la Ciudad para combatir una problemática que genera reiteradas denuncias de vecinos y automovilistas, especialmente en las inmediaciones de estadios, recitales y eventos multitudinarios.