Dos trapitos en silla de ruedas se agarraron a los palazos en el medio de la calle
Según trascendió, la pelea habría comenzado por una disputa por la cuadra. Los testigos registraron la violenta secuencia.
Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en la ciudad de La Plata, donde dos trapitos en silla de ruedas se agarraron a los palazos en el medio de la calle. La insólita secuencia fue registrada por los testigos y se viralizó en las últimas horas en las redes sociales.
Video: así fue la pelea entre los trapitos
El hecho ocurrió en la calle 155 de la ciudad. Según trascendió, todo comenzó por una disputa por la cuadra. Sin embargo, minutos después, la discusión subió de tono.
En las imágenes se observa el momento en el los dos hombres se agarraron a los palazos en el medio de la calle, mientras los autos les pasaban a pocos metros.
Los testigos que pasaban por el lugar grabaron la pelea. Sin embargo, ninguno intervino.
Se desconoce si alguno de los involucrados fue demorado. Los vecinos se mostraron indignados ante lo ocurrido.