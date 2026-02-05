Según trascendió, la pelea habría comenzado por una disputa por la cuadra. Los testigos registraron la violenta secuencia.

El hecho ocurrió en la calle 155 de la ciudad.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en la ciudad de La Plata, donde dos trapitos en silla de ruedas se agarraron a los palazos en el medio de la calle. La insólita secuencia fue registrada por los testigos y se viralizó en las últimas horas en las redes sociales.

En las imágenes se observa el momento en el los dos hombres se agarraron a los palazos en el medio de la calle, mientras los autos les pasaban a pocos metros.

Los testigos que pasaban por el lugar grabaron la pelea. Sin embargo, ninguno intervino.