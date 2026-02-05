Se conoció que Rocío Alvarito había denunciado a su ex antes de morir tras pelearse con el novio: los fuertes detalles

Una semana atrás, un trágico episodio tuvo lugar en La Plata , donde una joven de 26 años, identificada como Rocío Alvarito , discutió con su pareja, cayó desde un segundo piso y murió. En estos momentos, su novio, identificado como Marcos Ariel García, se encuentra detenido.

De acuerdo a los documentos a los que accedió MDZ , en 2021, Alvarito denunció dos veces por violencia de género a su expareja Guillermo Nahuel Peral . Una de ellas data del 16 de febrero de aquel año.

En aquella ocasión, el denunciado irrumpió en el trabajo de la mujer, donde la increpó y luego profirió amenazas de muerte , afirmando que la mataría y luego se suicidaría. Más tarde, volvió a interceptarla cerca de su domicilio y llegó a arrojarse sobre el auto de un amigo de la joven para impedir que se retirara . La mujer, atemorizada, acudió a la comisaría y denunció lo ocurrido.

Sin embargo, ambas denuncias fueron archivadas . Una de ellas, debido a que no existían testigos presenciales ni elementos objetivos suficientes que permitieran acreditar la existencia del hecho denunciado. Mientras que la otra, porque no se reunieron pruebas suficientes que acreditaran ni la existencia del delito ni la probable autoría. Además, la propia denunciante manifestó que no se produjeron nuevos hechos y expresó su voluntad de que la causa fuera archivada.

El pasado 29 de enero, la pareja tuvo una acalorada discusión en su departamento. En un momento, debido a que la situación se tornó cada vez más tensa, García llamó al papá de la joven para pedirle ayuda.

Rocío comenzó a guardar sus cosas y salió al balcón. Por ahora, no sabe exactamente qué fue lo que ocurrió posteriormente. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la joven habría intentado bajar por el exterior del edificio.

La Plata muerte pareja Marcos Ariel García se encuentra detenido. X - @desaparecidaorg

Tras el hecho, García fue detenido. Durante su declaración, el joven negó ser responsable de la muerte de su novia. Según indicó, ella se arrojó del balcón por decisión propia y él intentó evitarlo. La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Se investiga como un homicidio en contexto de violencia de género.

Versiones cruzadas

Los familiares de Rocío señalaron a García como el principal responsable de la muerte de la joven. “Él la hizo salir de los grupos familiares, le cerró las redes, bloqueó amigos y la obligó a dejar su trabajo para irse con él”, manifestó Nancy, mamá de la joven, en diálogo con TN.

Marcha Rocío Alvarito La Plata X - @Antonegra_ar

En diálogo con MDZ, el abogado del acusado, Miguel Molina- conocido por defender a figuras de renombre como Daniel Scioli y Facundo Moyano-, detalló que la chica era conflictiva. “Estaba peleada con la familia. Se había peleado con el carnicero para el que trabajaba. Ella decía que le había pegado”, mencionó. A su vez, reveló que, unos años atrás, la joven había denunciado a un ex. “Había denunciado al exnovio por violencia”, confirmó Molina.