Conmoción: discutió con su pareja, cayó desde un segundo piso y murió

Tras el trágico hecho, el novio de la joven fue detenido. Buscan esclarecer qué fue exactamente lo que ocurrió los minutos previos.

Un trágico episodio tuvo lugar el jueves pasado en La Plata, donde una joven de 26 años, identificada como Rocío Aylén Alvarito, discutió con su pareja, cayó desde un segundo piso y murió. En estos momentos, su novio, identificado como Marcos Ariel García, se encuentra detenido.

El pasado 29 de enero, la pareja tuvo una acalorada discusión en su departamento. En un momento, debido a que la situación se tornó cada vez más tensa, García llamó al papá de la joven para pedirle ayuda.

Rocío comenzó a guardar sus cosas y salió al balcón. Por ahora, no sabe exactamente qué fue lo que ocurrió posteriormente. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la joven habría intentado bajar por el exterior del edificio.

La Plata muerte pareja Se investiga como un homicidio en contexto de violencia de género. X - @desaparecidaorg Tras el hecho, García fue detenido. Durante su declaración, el joven negó ser responsable de la muerte de su novia. Según indicó, ella se arrojó del balcón por decisión propia y él intentó evitarlo. La causa se encuentra en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Se investiga como un homicidio en contexto de violencia de género.

Versiones cruzadas Los familiares de Rocío señalaron a García como el principal responsable de la muerte de la joven. “Él la hizo salir de los grupos familiares, le cerró las redes, bloqueó amigos y la obligó a dejar su trabajo para irse con él”, manifestó Nancy, mamá de la joven, en diálogo con TN.