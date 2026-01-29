Una pareja fue sorprendida robando un minimarket en Ciudad y terminaron detenidos

Dos ladrones terminaron detenidos tras robar un minimarket en Ciudad de Mendoza. Uno de ellos se intentó esconder dentro del negocio, pero también fue capturado.

El robo de un minimarket, ubicado dentro de los límites de Ciudad de Mendoza, terminó con la detención de una pareja de ladrones en la madrugada de este jueves. Primero se detuvo a una mujer que estaba en la entrada del local al momento en que llegó la policía, y luego cayó un hombre que se intentó esconder dentro del establecimiento.

El personal de la Comisaría Cuarta entró en conocimiento del robo a raíz de una llamada a la línea de emergencias 911, en la que un vecino alertó la presencia de dos personas robando elementos del interior del minimarket.

Robo en Ciudad y captura de los ladrones Tras esto, un móvil llegó al lugar sobre las 5, momento en donde encontraron a una mujer, de 37 años, en la entrada con una bolsa en la que llevaba más de 50 cajas de cigarrillos, paquetes de café y comida. La ladrona fue detenida en el acto.

Sin embargo, ya con la mujer aprehendida, y a la espera de la propietaria del negocio, los efectivos escucharon ruidos desde el interior del local, a partir de los cuales encontraron a otro sujeto, un hombre de 26 años, quien se ocultaba de las autoridades.