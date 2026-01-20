Un famosísimo y gran actor reveló que se separó de su pareja: "Caminos separados"

La noticia la dieron a conocer a través de las redes sociales y sorprendieron a sus seguidores.

Las separaciones en el mundo de la farándula están a la orden del día y en las últimas horas un actor comunicó que se separó de su pareja. Se trata nada más y nada menos que de Gonzalo Valenzuela, el artista chileno que ha participado en diferentes novelas de nuestro país.

Gonzalo Valenzuela se encontraba en pareja con Kika Silva, una modelo de Chile. A través de sus respectivas cuentas de Instagram decidieron compartir la noticia de que ya no están más juntos y que le pusieron punto final a su relación amorosa.

"Queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja", comenzaron escribiendo en el comunicado.

Luego, agregaron que la decisión fue un "proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto. Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros".