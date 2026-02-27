La noticia la dio a conocer Pepe Ochoa, panelista de LAM y sorprendió a sus compañeros contando los datos que le llegaron.

Una nueva separación sorprende al mundo de la farándula y el encargado de revelarla fue Pepe Ochoa en LAM. El panelista del programa de Ángel de Brito contó que un conocido actor decidió separarse de manera definitiva de su novia.

"Él es actor, lo conoce todo el mundo... Es mejor comediante que actor dramático", comenzó diciendo el comunicador sobre esta separación. Se trata nada más y nada menos que de Yeyo De Gregorio, artista que tuvo papeles en distintas series de Cris Morena.

"Se separó de su novia, que se amaban, una crisis fuerte y no lograron remontarla. Está separada Yeyito De Gregorio", expresó Pepe Ochoa. El actor ha compartido fotos en sus redes sociales donde se lo puede ver solo y sin su pareja.

El actor le puso punto final a su historia de amor Un reconocido actor se separó de su pareja tras años de relación: "Crisis fuerte" La pareja de Yeyo era Micaela, quien trabaja en un bróker inmobiliario. La relación había comenzado en el año 2023 cuando él estaba participando en el Bailando por un Sueño y fue allí donde la presentó de manera oficial.