Detuvieron a una pareja deambulando por Guaymallén con una pistola lista para disparar

Un hombre de 35 años y una mujer de 26 fueron capturados mientras recorrían las calles de Guaymallén armados con una pistola cargada.

La pareja fue detenida en Guaymallén tras un llamado a la línea de emergencias 911.

Una pareja terminó siendo detenida en la madrugada de este martes luego de que una llamada a la línea de emergencias 911 alertara a las autoridades de un comportamiento extraño de ambos por las calles de Guaymallén. Al detenerlos, los efectivos policiales encontraron entre sus pertenencias una pistola lista para disparar.

Personal de la Comisaría 44 se desplazó, a sobre las 0.30, al cruce de las calles guaymallinas de Los Ceibos y Río Salado, tras ser alertados por un vecino de la zona de una pareja deambulando con actitud sospechosa.

Cómo fue la detención de la pareja Al llegar, los sospechosos fueron encontrados en el interior de una camioneta Peugeot Partner, y se procedió a identificarlos, individualizándolos como un hombre de 35 años y una mujer de 26 años.

Luego, al efectuar la requisa dentro del rodado, los efectivos encontraron una pistola calibre 22 con el cargador colocado y tres cartuchos dentro.