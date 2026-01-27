Ángel de Brito compartió en América la información que tiene a un famoso como protagonista.

Ángel de Brito decidió confirmar en América la separación de una querida figura del mundo de la farándula. El conductor de LAM sorprendió a sus panelistas y a los televidentes al anunciar una ruptura que no se veía venir.

Se trata nada más y nada menos que de Iván Ramírez, el conocido imitador que la rompe en redes sociales y también en teatro: "Iván Ramírez está separado de su pareja, nosotros trabajamos con Juli, con él un tiempo".

Iván Ramírez, la querida figura que se separó de su pareja Una figura del espectáculo se separó de su pareja y la noticia sorprendió a todos: los detalles El artista se encontraba en pareja con Agustina Porcel. Luego de la información que brindó Ángel de Brito en su programa, se conoció una historia de Instagram de Ivan Rámirez donde un seguidor le preguntó si estaba soltero y él lo confirmó.