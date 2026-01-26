Una querida y famosa actriz anunció su casamiento en una playa: de quién se trata
En las últimas horas la figura compartió la noticia en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores.
El mundo del espectáculo quedó sorprendido y muy alegre luego de que una famosa y querida actriz anunciara su casamiento a través de Instagram. La famosa decidió publicar un tierno posteo que rápidamente se volvió viral.
Se trata nada más y nada menos que de Julieta Nair Calvo; la artista se encuentra en pareja con Andrés Rolando y se subirán al altar para seguir afianzando su eterno amor: "Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo".
Te Podría Interesar
"Gracias amor de mi vida, por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo", expresó Julieta. Además, el texto fue acompañado por un tierno video donde su futuro esposo le dedicó unas palabras muy amorosas.
La actriz Julieta Nair Calvo se casará con su pareja
"Es la mamá que hubiese soñado siempre para mis hijos. No puedo pensar en una mujer mejor, tan amorosa y que ilumine tanto mi día a día", comenzó diciendo Andrés en su dedicatoria que ocurrió en una linda playa.
Luego, agregó: "El futuro es algo que no me puedo imaginar sin mi familia, así que por eso...". Acto seguido, se arrodilló, sacó el anillo de su bolsillo y le propuso casamiento de una manera muy especial.