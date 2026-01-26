Una querida y famosa actriz anunció su casamiento en una playa: de quién se trata

En las últimas horas la figura compartió la noticia en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores.

La artista y un momento que no olvidará. Créditos: Archivo MDZ

El mundo del espectáculo quedó sorprendido y muy alegre luego de que una famosa y querida actriz anunciara su casamiento a través de Instagram. La famosa decidió publicar un tierno posteo que rápidamente se volvió viral.

Se trata nada más y nada menos que de Julieta Nair Calvo; la artista se encuentra en pareja con Andrés Rolando y se subirán al altar para seguir afianzando su eterno amor: "Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo".

"Gracias amor de mi vida, por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo", expresó Julieta. Además, el texto fue acompañado por un tierno video donde su futuro esposo le dedicó unas palabras muy amorosas.

"Es la mamá que hubiese soñado siempre para mis hijos. No puedo pensar en una mujer mejor, tan amorosa y que ilumine tanto mi día a día", comenzó diciendo Andrés en su dedicatoria que ocurrió en una linda playa.