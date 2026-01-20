¡Mega famosos! Las figuras internacionales que estarán presentes en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
En LAM compartieron detalles imperdibles sobre la boda del año que se celebrará este año.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul finalmente se casarán en el mes de diciembre, según lo expresado por Pilar Smith, panelista de LAM. La periodista comunicó que sería entre el 20 y el 28 de diciembre.
El lugar que eligieron es un salón ubicado en Exaltación de la Cruz, donde también se casaron Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Jorge Lanata y hasta Candelaria Tinelli. Es un salón que cuenta con grandes comodidades y cuenta con un jardín muy amplio.
La comunicadora también reveló que habrá figuras internacionales y sorprendió a todos: "El nivel de invitados que va a tener esta boda... Desde Chris Martin, Alejandro Sanz, Messi y los jugadores", comentó.
Las figuras que estarán presentes en el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
En otra parte de la información dejó en claro que la idea de la pareja es "vivir en Buenos Aires, en San Isidro y en Miami". Pilar comentó que "estaría invitado Ricky Martín, con quien Tini estaría por hacer un dueto".
Lo cierto es que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul darán un importante paso en su relación sentimental y el más importante. Seguramente que con el correr de los meses saldrán más detalles a la luz.