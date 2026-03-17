El conductor de Radio La Red puso fin a su vínculo. Según trascendió, la pareja intentó superar una crisis profunda en el último tiempo, pero decidieron priorizar la armonía familiar.

Gustavo López se separó de Laura, su compañera de vida durante más de tres décadas. La noticia, confirmada por Pepe Ochoa en LAM (América TV), sacudió al ambiente dado que se trataba de uno de los matrimonios más sólidos y longevos del medio.

Fruto de este romance, que comenzó en los albores de la década del 90, nacieron Lourdes (23) y Lorenzo (20). Precisamente, el bienestar de sus hijos habría sido el eje central de las charlas que derivaron en esta decisión. Según la información que circuló en las últimas horas, la relación venía desgastada desde hace un tiempo y, tras varios intentos fallidos por recomponer el vínculo, ambos entendieron que lo más sano era cerrar esta etapa de manera madura.

"No existen fórmulas" Embed - Un famoso conductor se separó tras más de 30 años de matrimonio e hijos en común: ¿de quién se trata? Años atrás, en una entrevista íntima durante unas vacaciones familiares, el conductor de López 910 había reflexionado sobre el secreto de su estabilidad: “Nos conocimos en septiembre de 1990. No existen fórmulas. Lo importante es seguir juntos a pesar de cualquier discusión fuerte". En aquel entonces, López admitía que, como en cualquier matrimonio, existían roces, pero que trataban de que el enojo no durara más de un par de días.

Gustavo López Gustavo López, conductor. Archivo MDZ Sin embargo, el desgaste natural de 34 años de convivencia parece haber ganado la pulseada. El periodista, que atraviesa un gran presente profesional siendo una de las voces más influyentes de la radio y la televisión deportiva, ha optado por el perfil bajo ante la consulta de la prensa, siguiendo la línea de discreción que siempre mantuvo respecto a su vida privada.