La insólita pregunta de un conductor que dio 1,90 en el control de alcoholemia

El conductor fue detenido en un control de alcoholemia sobre la autopista Buenos Aires - La Plata. Con el resultado, deberá afrontar una abultada multa.

El conductor afrontará una multa superior a los 2 millones de pesos tras dar positivo el cotrol de alcoholemia..

Un conductor de 45 años fue detenido durante un operativo de control de alcoholemia en el Peaje de Hudson luego de que el test arrojara 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los niveles más altos detectados durante el fin de semana en la autopista Buenos Aires - La Plata.

La escena llamó la atención de los agentes por la insólita reacción del automovilista. Mientras aguardaba el resultado del control realizado por personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), preguntó sorprendido: “¿Es cero acá?”, en referencia a la normativa de tolerancia cero vigente en la provincia de Buenos Aires.

Mirá el video del conductor multado la ANSV: La insólita excusa de un conductor que manejaba alcoholizado en el peaje de Hudson La insólita excusa de un conductor que manejaba alcoholizado en el peaje de Hudson

Otro conductor alcoholizado El operativo reunió a agentes de distintas bases operativas y permitió fiscalizar 4.782 vehículos. En total, se labraron 114 infracciones y 84 conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia.

El infractor afrontará una multa superior a los 2 millones de pesos. Además, le retuvieron la licencia de conducir y podría quedar inhabilitado por al menos 18 meses, según determine la Justicia.