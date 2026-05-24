Un conocido conductor confirmó que apostó nuevamente al amor: de quién se trata

Una figura de la televisión reveló que se está conociendo con una famosa periodista y el dato sorprendió a todos.

El mundo de la televisión y el espectáculo quedó sorprendido luego de que dieran a conocer un nuevo romance en el ambiente. Se trata de un conocido conductor que actualmente tiene su programa en TV Pública y fue él quien decidió confirmar la noticia.

Se trata nada más y nada menos que de Carlos Monti, periodista de larga trayectoria. El comunicador se habría dado una nueva oportunidad de conocer a una persona y quien conquistó su corazón fue nada más y nada menos que una de sus colegas.

Carlos confirmó que "nos estamos conociendo desde hace muy poquito, bastante después de todo lo que inventaron hace unos meses", sostuvo sobre su relación con Andrea Bisso con quien ya se lo vinculó semanas atrás.

Carlos Monti, el conductor que apostó nuevamente al amor Captura de pantalla 2026-05-24 123258 El conductor confirmó que se está conociendo con Andrea Bisso. Foto: X / @fedeflowersok.

El periodista había sido vinculado también con Nancy Duré, actualmente panelista de Puro Show. Sin embargo, esta relación fue desmentida y quien verdaderamente conquistó su corazón fue Andrea Bisso.