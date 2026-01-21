Dieron a conocer el romance secreto entre un conductor de televisión y una panelista: "Tienen relaciones..."

Lo que comenzó como un rumor de pasillo, un ruido sordo en la atmósfera del mundo del espectáculo, ha cruzado finalmente el umbral de la confirmación. La presunta conexión amorosa entre el reconocido conductor Carlos Monti y la periodista Andrea Bisso dejó de ser una simple sospecha para convertirse en la noticia bomba de la semana, gracias a los datos revelados en Intrusos.

Fue Rodrigo Lussich quien, incluso estando de viaje por Italia, decidió romper el silencio y aportar los avales necesarios para confirmar que entre el conductor y la panelista "late un sentimiento" genuino.

Durante la emisión del ciclo de América, el conductor uruguayo no se guardó nada y ofreció detalles específicos sobre la dinámica de la pareja, explicando por qué tardaron en blanquear la situación y cómo manejan sus encuentros privados:

"Yo qué dije, van a tardar un poco en blanquear, porque ellos tienen relaciones en el departamento de él ", aseveró Lussich sin filtros.

El periodista profundizó en la logística de estos encuentros amorosos, revelando un detalle familiar que influye en la pareja: "Pensé que en el de ella también, después ella me dijo que no, porque ella tenía el hijo...". Esta declaración fue la pieza clave que validó el romance , exponiendo que la relación ya ha trascendido al plano de la intimidad y la organización familiar.

Las contundentes pruebas

andrea bisso

Más allá de la información verbal, la confirmación visual llegó de la mano de las redes sociales y un análisis agudo de los movimientos de los protagonistas. Adrián Pallares se sumó a la información destacando la sincronización entre el regreso de Monti y las publicaciones de Bisso.

El escenario fue el siguiente: Carlos Monti regresó recientemente de sus vacaciones en el exterior. Casi en simultáneo, Andrea Bisso subió una foto sugestiva a sus redes: chocolates de marca y un perfume. La periodista acompañó la foto con la frase "Cuánto mimo".

La periodista Andrea Bisso en la 25° Gala Famosos por la vida - Fundaleu.JPG Andrea Bisso. Créditos: Archivo MDZ

Para Lussich, la ecuación fue simple y contundente: "Él le trajo de allá. Claro. Dio pistas del viaje". Por su parte, Pallares cerró el segmento con una comparación que legitima la investigación: "Si analizamos lo que publica la China Suárez y Wanda, ¿por qué no vamos a analizar lo que publica Andrea Bisso en sus redes?".