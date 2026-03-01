No es modelo ni actriz: afirman que Mauricio Macri estaría comenzando un nuevo romance

En las últimas horas revelaron quién es verdaderamente la mujer que habría conquistado el corazón de Mauricio Macri.

Mauricio Macri se ha convertido en las últimas semanas en un soltero codiciado tras la separación con Juliana Awada. Surgieron miles de rumores que lo vincularon a conocidas figuras como Guillermina Váldes, Juana Viale (desmentido) y Chloé Bello.

Sin embargo, en las últimas horas se lo volvió a vincular con una nueva mujer. Fue Laura Ubfal, panelista de LAM, quien contó al aire este nuevo romance que estaría comenzando el expresidente de Argentina.

"La única que le interesa es una arquitecta de 42 años que no se sabe si lo dijo porque es verdad... Él dijo 'lo único que me interesa es una arquitecta de 42 años'", expresó la periodista en el programa de canal América y sorprendió a sus compañeros.

Laura Ubfal también dejó en claro que Macri desmintió a Graciela Alfano tras las declaraciones de la exvedette, quien expresó en una entrevista con Mariana Fabbiani que la había invitado a cenar. Esto, según la comunicadora, fue negado por el expresidente.