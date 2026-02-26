El contundente posteo de Juliana Awada tras el supuesto romance con Felipe VI

Juliana Awada, exesposa de Mauricio Macri, compartió una historia de Instagram en medio de los rumores que la vinculan al rey de España.

Días atrás, Rodrigo Lussich compartió una noticia que tomó repercusión internacional, ya que vinculó amorosamente a Juliana Awada, expareja de Mauricio Macri, con Felipe VI. Esto, por supuesto, fue un bombazo y algunos medios de comunicación españoles reaccionaron con sorpresa.

"El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar como es tradición en su mundo. Estamos hablando del Rey Felipe y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en lo más alto de la política, en la economía y en el mundo de los negocios internacionales", comentó el conductor.

En la tarde del jueves, Juliana sorprendió a todos al compartir un fuerte posteo en sus redes sociales que se volvió viral. Se trata de una reflexión contundente y los usuarios lo relacionaron inmediatamente con el tema del momento.

El posteo de Juliana Awada tras los rumores de romance con Felipe VI Captura de pantalla 2026-02-26 174148 Juliana Awada compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales. Foto: Instagram / @juliana.awada. "A solas, cuida tu mente. En grupo, cuida tu postura. Enojado, cuida tus palabras. En los desafíos, cuida tus emociones. En el éxito, cuida tu ego", fue la frase que compartió la expareja de Mauricio Macri y que verdaderamente llamó la atención, ya que es el primer posteo tras el rumor de romance con Felipe VI.