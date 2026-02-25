Revelaron la verdad detrás del supuesto romance de Juliana Awada y Felipe VI

En Puro Show dialogaron con un periodista español tras la explosiva bomba que lanzó Rodrigo Lussich en Intrusos.

En los últimos días surgió un fuerte rumor que involucra nada más y nada menos que a Juliana Awada, expareja de Mauricio Macri, y al rey Felipe VI de España. Rodrigo Lussich fue quien dio a conocer datos de este supuesto romance y estalló una verdadera bomba.

"El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar como es tradición en su mundo. Estamos hablando del Rey Felipe y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en lo más alto de la política, en la economía y en el mundo de los negocios internacionales", comentó el conductor.

En Puro Show dialogaron con Roberto Antolín, periodista español: "En España los medios serios no han reflejado nada de esto porque tienen una relación estrecha con la monarquía. Siempre se ha visto como algo serio y nadie nunca se ha querido meter ahí", comenzó diciendo.

Respecto a un supuesto divorcio entre Felipe VI y su esposa Letizia, el comunicador dejó en claro que "podemos guardar este programa. Yo les digo que jamás se divorciarán Letizia y el rey Felipe, lo juro", dejando en claro que la supuesta relación con Juliana Awada solo quedaría en un rumor.